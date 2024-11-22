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Фетисов рассказал, влияет ли отстранение России на уровень игры хоккеистов

Фетисов рассказал, влияет ли отстранение России на уровень игры хоккеистов
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Бывший хоккеист, государственный деятель Вячеслав Фетисов высказался об уровне игры российских хоккеистов, которые сейчас не участвуют в международных соревнованиях.

«Да ну, о чём мы говорим? Кто играл за сборную в последние годы? 90%, а то и все 100 – из НХЛ. Какой у них был опыт международных игр?

В хоккее ты растёшь, когда играешь с сильнейшими соперниками. Уверен, когда мы вернёмся, будем фаворитами всех турниров», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ИИХФ отстранила от участия в международных турнирах российских спортсменов впервые в феврале 2022 года, позже отстранение было продлено по решению организации.

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