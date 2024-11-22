Тамбиев: если бы не удаления «Адмирала» в концовке… Психуют, такие моменты мне непонятны

Леонид Тамбиев, главный тренер «Адмирала», высказался о матче с «Авангардом», в котором команда из Омска обыграла владивостокцев со счётом 2:1.

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«Всё понравилось, по содержанию наша лучшая игра в поездке. Не понравились удаления наши, не понравился счёт. Если бы не эти наши удаления в концовке, то мы бы, я думаю, дожали. Но как есть – так есть. Будем сейчас подправлять эти вещи, неправильно в концовке столько удаляться, когда надо счёт сравнивать. Психуют, не сдерживают эмоции, такие моменты мне немножко непонятны.

Второй матч подряд Ильи Коновалова? У нас играет тот вратарь, который на данный момент сильнее. Коновалов вначале слабо играл, сейчас потренировался, будем дальше смотреть. Вообще, у нас три хороших голкипера, они все одинаковые, ровные. Тут выбор сложный довольно-таки. Чмыхов нас не устраивал в этой поездке, поэтому сегодня он попал под ротацию», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.