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Минское «Динамо» проводит 1000-й матч в КХЛ в специальной форме

Минское «Динамо» проводит 1000-й матч в КХЛ в специальной форме
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Хоккейный клуб «Динамо» Минск проводит юбилейный, 1000-й матч КХЛ с московским «Динамо» в специальной необычной форме. Игра проходит в эти минуты в Минске. На момент написания новости минчане ведут со счётом 2:0.

За основу дизайна джерси взяты логотипы клуба, с которыми команда выступала в разные сезоны. А в логотипе «1000», который расположен посредине свитера, прописаны имена и фамилии всех хоккеистов, игравших в клубе с первого сезона и по текущий. У ворота и снизу джерси появилась окантовка голубого цвета.

Напомним, сейчас команда находится на седьмом месте в Западной конференции КХЛ. У неё 32 очка в 28 матчах.

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