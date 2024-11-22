«У судьи спросите. Кончайте провоцировать». Тамбиев об удалении у «Адмирала» в конце игры

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев резко отреагировал на вопрос журналиста о причине командного штрафа за задержку игры, назначенноно арбитрами на 54-й минуте матча с «Авангардом». Судьи встречи во второй раз за игру остались недовольны временем выхода хоккеистов команды на вбрасывание после паузы, что по правилам КХЛ карается двухминутным удалением за задержку игры.

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— Кто виноват в удалении за задержку игры – тренеры или игроки?

— Что вы у меня спрашиваете? У судьи спросите. Я посмотрел этот момент. Что вы хотите, чтобы я на 300 тысяч наговорил? Заканчивайте меня провоцировать тут, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.