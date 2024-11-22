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«У судьи спросите. Кончайте провоцировать». Тамбиев об удалении у «Адмирала» в конце игры

«У судьи спросите. Кончайте провоцировать». Тамбиев об удалении у «Адмирала» в конце игры
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев резко отреагировал на вопрос журналиста о причине командного штрафа за задержку игры, назначенноно арбитрами на 54-й минуте матча с «Авангардом». Судьи встречи во второй раз за игру остались недовольны временем выхода хоккеистов команды на вбрасывание после паузы, что по правилам КХЛ карается двухминутным удалением за задержку игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Рейнгардт (Шарипзянов, Касселс) – 17:14 (5x5)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 22:52 (5x4)     2:1 Прохоркин (Якупов) – 30:39 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

— Кто виноват в удалении за задержку игры – тренеры или игроки?
— Что вы у меня спрашиваете? У судьи спросите. Я посмотрел этот момент. Что вы хотите, чтобы я на 300 тысяч наговорил? Заканчивайте меня провоцировать тут, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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