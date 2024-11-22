Тамбиев — журналистам: вы сидите и балдеете. Слетайте хоть раз во Владивосток и обратно

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в очередной раз в сезоне высказался о тяжёлых перелётах команды во время сезона.

— «Адмирал» добавил во втором периоде. Это следствие разбора соперника, у которого проблемы в этом отрезке?

— Мы смотрим, разбираем соперников. В этой поездке мы выглядим не так хорошо, как хотелось бы, чисто физически. А разбираем или нет – какая разница? Мы отталкиваемся от игры, от того, что мы делаем на поле. Это главное. Наверное, перелёты немножко нам силёнки закончили. Вот «Автомобилист» один раз слетал на Дальний Восток, и видите, в какую турбулентность попал? С одним голом за матч играют. А мы весь сезон так летаем.

Вот вы, ребят, сидите и балдеете, чего-то вытаскиваете. Слетайте хоть один раз туда-обратно, и я посмотрю, как вы будете играть. Ребята и так выше головы прыгают, что вы ещё хотите от меня услышать? Разбираем соперника? Конечно, разбираем. Бока же не отлёживает тренерский штаб, с утра до вечера разбираем. Но разбирать одно, а играть – совсем другое, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.