Главный тренер «Авангарда» Звягин прокомментировал тяжёлую победу над «Адмиралом»

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», прокомментировал победный матч с «Адмиралом» (2:1).

«Тяжёлая игра, активный, скоростной хоккей, неуступчивый соперник. Не всё получалось, но ребята здорово работали как команда. Рад, что у них сегодня будут положительные эмоции. Очень хорошее начало от нас было, быстрое, сразу задали тон, могли забить быстрый гол. В меньшинстве немного не повезло, но забили хорошие голы и добились победы.

Большинство – это сейчас проблема, которую стараемся решить. У нас большая ротация игроков, немного несыгранные сочетания, и это накладывает определённый негатив. Но победа есть победа, а большинство будем улучшать.

По провалам во вторых периодах есть несколько вещей, на которые мы обращаем внимание. Не получается взаимодействие в зоне атаки в этом отрезке сейчас, при этом несколько игр назад был период, когда мы во вторых периодах доминировали и контролировали шайбу. Сейчас не получается этот компонент, соперник перехватывает шайбу и держит её в нашей зоне. Также работаем над зоной защиты, стараемся чуть агрессивнее играть, не всегда получается. Но сегодня хоть «Адмирал» и владел больше шайбой в нашей зоне, но в целом сыграли надёжно и не доходило до острых моментов», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.