Защитник Даррен Диц покинул «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» расторг соглашение с защитником Дарреном Дицом. Об этом пресс-служба омского клуба сообщила в официальном телеграм-канале.

Отметим, Диц присоединился к команде из Омска в минувшем межсезонье, ранее он защищал цвета столичного ЦСКА.

За 18 матчей текущего сезона он набрал четыре очка, сделав три голевые передачи, забросив одну шайбу.

Сейчас «Авангард» находится на девятой строчке Восточной конференции КХЛ. Сегодня, 22 ноября, команда обыграла «Адмирал» в домашнем матче со счётом 2:1.