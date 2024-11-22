Капитан «Авангарда»: играем волнами, это не очень хорошо. Но победы есть победы

Дамир Шарипзянов, капитан «Авангарда», оценил уровень игры в матче с «Адмиралом», где омичи одержали победу со счётом 2:1.

«Нормальная игра. Хорошо, что победили. Понятно, что играем такими волнами, не очень это хорошо, но победы есть победы, какими бы они ни были. Большинство сегодня не получалось, «Адмирал» неплохо обороняется, почему-то против них у нас ничего не получается сделать. Но ничего страшного, будем работать и становиться лучше», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В этой встрече Шарипзянов набрал одно очко, он сделал голевую передачу. В этом сезоне у хоккеиста 19 очков за 27 матчей.