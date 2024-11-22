Сергей Звягин оценил обмен в «Авангард» голкипера Никиты Серебрякова
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о переходе Никиты Серебрякова из СКА в омскую команду. 22 ноября омичи обыграли «Адмирал» со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Рейнгардт (Шарипзянов, Касселс) – 17:14 (5x5) 1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 22:52 (5x4) 2:1 Прохоркин (Якупов) – 30:39 (5x5)
— Как планируете делить игровое время в воротах между Серебряковым, Хомченко и Бердиным?
— Миша Бердин пока ещё не готов к играм, он только начал набирать форму и не в полную силу нагружает ногу. У Серебрякова не было игровой практики давно, мы не хотим держать его на тренировочном режиме, он уже достаточно тренировался. Думаю, в ближайшей поездке он будет играть, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Сейчас команда из Омска находится на девятом месте Восточной конференции КХЛ, а у «Адмирала» пятое поражение подряд.
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