Сергей Звягин оценил обмен в «Авангард» голкипера Никиты Серебрякова

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о переходе Никиты Серебрякова из СКА в омскую команду. 22 ноября омичи обыграли «Адмирал» со счётом 2:1.

— Как планируете делить игровое время в воротах между Серебряковым, Хомченко и Бердиным?

— Миша Бердин пока ещё не готов к играм, он только начал набирать форму и не в полную силу нагружает ногу. У Серебрякова не было игровой практики давно, мы не хотим держать его на тренировочном режиме, он уже достаточно тренировался. Думаю, в ближайшей поездке он будет играть, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сейчас команда из Омска находится на девятом месте Восточной конференции КХЛ, а у «Адмирала» пятое поражение подряд.