Нападающие «Сибири» не забивали 332 минуты до гола Андреоффа в матче с «Сочи»
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Нападающие хоккейного клуба «Сибирь» не забивали 332 минуты (17 периодов) в матчах КХЛ текущего сезона до гола канадца Энди Андреоффа в игре с «Сочи», которая в эти минуты проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Сочинские хоккеисты ведут со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Мачулин (Хохлачёв, Тянулин) – 01:25 (5x5) 2:0 Федотов (Гараев, Чебыкин) – 13:16 (5x5) 2:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 39:21 (5x4) 2:2 Бутузов (Бек, Пьянов) – 46:43 (5x5) 2:3 Бутузов (Кара, Гордеев) – 51:55 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В текущем сезоне 33-летний Андреофф заработал 13 очков в 26 матчах, забросив шесть шайб, сделав семь голевых передач. Это его второй сезон за «Сибирь», ранее он играл в клубах НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз».
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