Нападающие «Сибири» не забивали 332 минуты до гола Андреоффа в матче с «Сочи»

Нападающие хоккейного клуба «Сибирь» не забивали 332 минуты (17 периодов) в матчах КХЛ текущего сезона до гола канадца Энди Андреоффа в игре с «Сочи», которая в эти минуты проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Сочинские хоккеисты ведут со счётом 2:1.

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В текущем сезоне 33-летний Андреофф заработал 13 очков в 26 матчах, забросив шесть шайб, сделав семь голевых передач. Это его второй сезон за «Сибирь», ранее он играл в клубах НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз».