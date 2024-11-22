Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и вырвало победу у минского «Динамо» в матче КХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. Московское «Динамо» одержало волевую победу со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Лайл (Хенкель, Горбунов) – 03:42 (5x5) 2:0 Бориков – 09:05 (5x5) 3:0 Пинчук (Шипачёв, Лайл) – 32:04 (5x4) 3:1 Гусев (Уил) – 37:59 (5x4) 3:2 Михеев (Комтуа) – 41:26 (5x5) 3:3 Готовец (Уил, Гусев) – 46:24 (5x5) 3:4 Гусев (Рашевский, Пыленков) – 52:55 (6x5)
За минское «Динамо» забили Брэди Лайл, Егор Бобриков и Виталий Пинчук. В составе столичного «Динамо» заброшенными шайбами отметились Никита Гусев, оформивший дубль, Артём Михеев и Кирилл Готовец.
Минское «Динамо» находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У него 32 очка в 29 матчах. Московская команда там же на четвёртой строчке. Она набрала 39 очков в 29 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2024
-
21:40
-
21:23
-
21:09
-
21:02
-
20:50
-
20:43Защитник Даррен Диц покинул «Авангард» Официально
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
19:59
-
19:13
-
18:58
-
18:57
-
18:25
-
17:55
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:25
-
16:10
-
15:48
-
15:33
-
15:16
-
15:00
-
14:40
-
14:23
-
14:06
-
13:44
-
13:30
-
13:20
-
13:11
-
12:47
-
12:32
-
12:16