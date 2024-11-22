Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и вырвало победу у минского «Динамо» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. Московское «Динамо» одержало волевую победу со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:3).

За минское «Динамо» забили Брэди Лайл, Егор Бобриков и Виталий Пинчук. В составе столичного «Динамо» заброшенными шайбами отметились Никита Гусев, оформивший дубль, Артём Михеев и Кирилл Готовец.

Минское «Динамо» находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У него 32 очка в 29 матчах. Московская команда там же на четвёртой строчке. Она набрала 39 очков в 29 матчах.