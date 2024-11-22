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Динамо Минск — Динамо Москва. Прямая трансляция
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московское Динамо — минское Динамо, результат матча 22 ноября 2024, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и вырвало победу у минского «Динамо» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. Московское «Динамо» одержало волевую победу со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Лайл (Хенкель, Горбунов) – 03:42 (5x5)     2:0 Бориков – 09:05 (5x5)     3:0 Пинчук (Шипачёв, Лайл) – 32:04 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 37:59 (5x4)     3:2 Михеев (Комтуа) – 41:26 (5x5)     3:3 Готовец (Уил, Гусев) – 46:24 (5x5)     3:4 Гусев (Рашевский, Пыленков) – 52:55 (6x5)    

За минское «Динамо» забили Брэди Лайл, Егор Бобриков и Виталий Пинчук. В составе столичного «Динамо» заброшенными шайбами отметились Никита Гусев, оформивший дубль, Артём Михеев и Кирилл Готовец.

Минское «Динамо» находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У него 32 очка в 29 матчах. Московская команда там же на четвёртой строчке. Она набрала 39 очков в 29 матчах.

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