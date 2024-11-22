«Сибирь» обыграла «Сочи» и прервала пятиматчевую серию поражений

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

За новосибирскую команду забили Энди Андреофф и Владимир Бутузов, оформившие дубли. За сочинскую команду шайбы забросили Василий Мачулин и Илья Федотов.

«Сибирь» смогла прервать пятиматчевую серию поражений, обыграв «Сочи». Для сочинцев этот проигрыш второй подряд.

Сейчас «Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции КХЛ. «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции.