«Сибирь» обыграла «Сочи» и прервала пятиматчевую серию поражений
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Мачулин (Хохлачёв, Тянулин) – 01:25 (5x5) 2:0 Федотов (Гараев, Чебыкин) – 13:16 (5x5) 2:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 39:21 (5x4) 2:2 Бутузов (Мёрфи, Пьянов) – 46:43 (5x5) 2:3 Бутузов (Кара, Гордеев) – 51:55 (5x5) 2:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 59:54 (en)
За новосибирскую команду забили Энди Андреофф и Владимир Бутузов, оформившие дубли. За сочинскую команду шайбы забросили Василий Мачулин и Илья Федотов.
«Сибирь» смогла прервать пятиматчевую серию поражений, обыграв «Сочи». Для сочинцев этот проигрыш второй подряд.
Сейчас «Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции КХЛ. «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции.
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