Хоккейное агентство Winners сообщило о скором обмене защитника «Куньлуня» Райана Меркли

Хоккейное агентство Winners сообщило о возможном скором переходе защитника «Куньлуня» Райана Меркли. Об этом оно заявило в своём официальном телеграм-канале.

Также известно, что сейчас по поводу Меркли ведутся переговоры с одним из клубов Восточной конференции КХЛ.

Напомним, 24-летний Меркли дебютировал в КХЛ в составе «Куньлуня» в 2023 году, ранее он выступал в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс», где за 39 игр смог набрать только шесть очков.

В этом сезоне Меркли набрал восемь очков в 19 матчах. Ему удалось забросить одну шайбу и сделать семь голевых передач.

В минувшем чемпионате на его счету 29 очков за 64 матча.