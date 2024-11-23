Известный спортивный врач объяснил, насколько серьёзна травма Овечкина

Известный спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировал степень серьёзности травмы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий «столичных» получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой». Овечкин выбыл на срок от четырёх до шести недель.

— Перелом малоберцовой кости — насколько это серьёзная травма?

— Смотрите, давайте так: здесь задачка с очень большой звёздочкой. Насколько я знаю, в «Вашингтоне» озвучили время восстановления от четырёх до шести недель. Учитывая эти сроки, мы считаем, что это всё-таки перелом без смещения. Перелом малоберцовой кости несёт свою нагрузку, но это не основная кость. Это дублирующая большеберцовую кость.

По поводу того, насколько это опасно. Если без смещения, то ничего страшного. Относительно рутинная травма, довольно быстро заживает, и проблем особо не должно дать. Особенно при условиях современной медицины, — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Карлицким читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.