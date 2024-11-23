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Никита Карлицкий рассказал, могли ли Александру Овечкину нанести травму специально

Никита Карлицкий рассказал, могли ли Александру Овечкину нанести травму специально
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Известный спортивный врач Никита Карлицкий поделился мнением о том, мог ли форвард «Юты» Джек Макбэйн намеренно нанести травму нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Капитан «столичных» выбыл минимум на четыре недели из-за перелома малоберцовой кости.

— Вопрос, который очень активно обсуждают болельщики. Возможно ли нанести такую травму случайно?
— Здесь надо смотреть: если там видно, что соперник коньком специально ударил Овечкина, то мы на это и опираемся. Но сломать малоберцовую кость — это не так сложно, в принципе. Она в среднем в три раза тоньше, чем большеберцовая кость. Она довольно тонкая, поэтому при хорошем ударе несложно сломать её. Малоберцовая кость вообще в принципе ломается чаще, чем большеберцовая. Поэтому те предположения, что там специально целились… Я думаю, если б соперник специально целился, он бы целился ещё куда-нибудь, чтобы более серьёзную травму нанести.

Поэтому, ещё раз, я считаю, что для карьеры Овечкина это не самый плохой вариант. Если б он порвал связки, если б он порвал себе мышцу, это было бы намного хуже, если учитывать возраст, — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Никитой Карлицким читайте на «Чемпионате»:
«Сломал и сломал — он здоровый мужик». Спортивный врач — о нюансах травмы Овечкина
Эксклюзив
«Сломал и сломал — он здоровый мужик». Спортивный врач — о нюансах травмы Овечкина
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