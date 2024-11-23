Спортивный врач ответил на вопрос, может ли Овечкин завершить карьеру из-за травмы

Известный спортивный врач Никита Карлицкий считает, что перелом малоберцовой кости не станет причиной завершения карьеры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Лидер «столичных» получил самую тяжёлую травму в карьере и выбыл на срок от четырёх до шести недель.

— То есть о завершении карьеры речи не может идти?

— Абсолютно! Это с точки зрения прогнозов в его случае намного лучше, чем надрыв мышцы, — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Отметим, что Овечкину в сентябре исполнилось 39 лет. Капитан «столичных» набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах сезона.