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Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
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Спортивный врач ответил на вопрос, может ли Овечкин завершить карьеру из-за травмы

Спортивный врач ответил на вопрос, может ли Овечкин завершить карьеру из-за травмы
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Известный спортивный врач Никита Карлицкий считает, что перелом малоберцовой кости не станет причиной завершения карьеры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Лидер «столичных» получил самую тяжёлую травму в карьере и выбыл на срок от четырёх до шести недель.

— То есть о завершении карьеры речи не может идти?
— Абсолютно! Это с точки зрения прогнозов в его случае намного лучше, чем надрыв мышцы, — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Матч «Локомотив» – «Торпедо» 23 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Отметим, что Овечкину в сентябре исполнилось 39 лет. Капитан «столичных» набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах сезона.

Полное интервью с Никитой Карлицким читайте на «Чемпионате»:
«Сломал и сломал — он здоровый мужик». Спортивный врач — о нюансах травмы Овечкина
Эксклюзив
«Сломал и сломал — он здоровый мужик». Спортивный врач — о нюансах травмы Овечкина
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