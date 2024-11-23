Карлицкий рассказал, при каких условиях Овечкин мог выбыть из-за травмы на полгода

Известный спортивный врач Никита Карлицкий подробно рассказал о травме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выбывшего на срок от четырёх до шести недель. Специалист объяснил, при каких условиях перелом малоберцовой кости может привести к длительному восстановлению.

— Видел информацию, что некоторые футболисты и баскетболисты при переломе малоберцовой кости вылетали на полгода, а то и больше.

— Смотрите, если мы имеем именно полноценный, серьёзный перелом со смещением малоберцовой кости, с повреждением синдесмоза (это перепонка, которая находится между большой и малой берцовыми костями. Она очень важна для фиксации, без неё у нас кости бы разъезжались.), то да, можно и на полгода вылететь. Но это надо очень сильно сломаться. Там ещё и восстановление несколько месяцев.

То есть, если мы опираемся на те сроки, которые озвучиваются, у Александра не очень серьёзный перелом, без смещения, — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.