Спортивный врач оценил шансы Овечкина вернуться на высокий уровень после травмы

Известный спортивный врач Никита Карлицкий ответил на вопрос о шансах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вернуться на высокий уровень после перелома малоберцовой кости. На момент получения травмы 39-летний лидер «столичных» занимал первое место в гонке лучших снайперов сезона с 15 голами.

— У Александра есть шансы вернуться на высокий уровень, который он демонстрировал до перелома?

— Абсолютно! Эта травма звучит страшно, но по факту, если б он сломал большеберцовую кость, там могли бы быть вопросы. Повторюсь: учитывая сроки, которые они озвучили, всё-таки это перелом без смещения, операции не требуется. Поэтому сломал и сломал — он здоровый мужик, с хорошим метаболизмом. Немного ему стимулируют восстановление, и он там за две-три недели восстановится, а дальше наберёт физические кондиции и вернётся в команду.

Причём, я думаю, в его случае даже, скорее всего, гипс использовать не будут. Есть специальные туторы (ортопедический аппарат для фиксации конечностей. — Прим. «Чемпионата»), которые позволяют уже с такими переломами ходить. Причём даже обыкновенному человеку — не что спортсмену, — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.