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Третьяк: сейчас в НХЛ играют 10 наших вратарей. Такого не было никогда

Третьяк: сейчас в НХЛ играют 10 наших вратарей. Такого не было никогда
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Советский голкипер, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о вратарской школе в России.

«Сейчас за океаном стабильно играют 10 наших голкиперов, причём двое из них делят время в «Айлендерс». Такого не было никогда. Это свидетельствует о том, что ФХР на детском и юношеском уровнях уделяет достаточно внимания представителям этого амплуа. А ведь в СССР не было специализированных наставников для данного амплуа, эту практику мы переняли уже в Северной Америке. К слову, в своё время ко мне в школу Третьяка приезжали заниматься Сорокин, Василевский и Шестёркин», — приводит слова Третьяка RT.

Напомним, один из российских вратарей, играющий в «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, был признан третьей звездой минувшей недели в НХЛ.

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