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37-летний Сидни Кросби вступил в драку в матче «Питтсбург» — «Виннипег»

37-летний Сидни Кросби вступил в драку в матче «Питтсбург» — «Виннипег»
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В эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» принимают лидера лиги «Виннипег Джетс», по ходу третьего периода счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
1 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер – 01:22     0:2 Наместников (Элерс) – 24:53     0:3 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:01 (pp)     1:3 Бантинг (Раст, Малкин) – 45:49 (pp)    

На 41-й минуте матча при счёте 0:3 после нарушения правил со стороны 37-летнего капитана «Питтсбурга» нападающего Сидни Кросби он принял участие в потасовке с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором. По итогам инцидента Кросби получил две минуты штрафа за толчок клюшкой и пять минут за драку, его соперник — пять минут штрафа за драку.

Через пять минут после этого инцидента хозяева льда забросили свою первую шайбу в матче, при этом результативным пасом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

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