37-летний Сидни Кросби вступил в драку в матче «Питтсбург» — «Виннипег»

В эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» принимают лидера лиги «Виннипег Джетс», по ходу третьего периода счёт 3:1 в пользу гостей.

На 41-й минуте матча при счёте 0:3 после нарушения правил со стороны 37-летнего капитана «Питтсбурга» нападающего Сидни Кросби он принял участие в потасовке с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором. По итогам инцидента Кросби получил две минуты штрафа за толчок клюшкой и пять минут за драку, его соперник — пять минут штрафа за драку.

Через пять минут после этого инцидента хозяева льда забросили свою первую шайбу в матче, при этом результативным пасом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Видео: Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»