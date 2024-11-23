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«Виннипег» обыграл «Питтсбург» в матче с голом Наместникова, пасом Малкина и дракой Кросби

В ночь с 22 на 23 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили лидеру лиги «Виннипег Джетс» со счётом 1:4.

Победная шайба «Джетс» на счету российского нападающего Владислава Наместникова, который отличился на 25-й минуте игры, также голами отметились Нино Нидеррайтер, Габриэль Виларди и Кайл Коннор в пустые ворота у гостей и Майкл Бантинг у хозяев. В составе «Пингвинз» результативную передачу в эпизоде с единственным голом своей команды на 46-й минуте оформил форвард Евгений Малкин.

37-летний капитан «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби на 41-й минуте принял участие в драке с форвардом «Джетс» Кайлом Коннором.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.