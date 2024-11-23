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Питтсбург Пингвинз — Виннипег Джетс, результат матча 23 ноября 2024, счет 1:4, НХЛ 2024-2025

«Виннипег» обыграл «Питтсбург» в матче с голом Наместникова, пасом Малкина и дракой Кросби
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В ночь с 22 на 23 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили лидеру лиги «Виннипег Джетс» со счётом 1:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер – 01:22     0:2 Наместников (Элерс) – 24:53     0:3 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:01 (pp)     1:3 Бантинг (Раст, Малкин) – 45:49 (pp)     1:4 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 58:49    

Победная шайба «Джетс» на счету российского нападающего Владислава Наместникова, который отличился на 25-й минуте игры, также голами отметились Нино Нидеррайтер, Габриэль Виларди и Кайл Коннор в пустые ворота у гостей и Майкл Бантинг у хозяев. В составе «Пингвинз» результативную передачу в эпизоде с единственным голом своей команды на 46-й минуте оформил форвард Евгений Малкин.

37-летний капитан «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби на 41-й минуте принял участие в драке с форвардом «Джетс» Кайлом Коннором.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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