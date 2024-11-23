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Подравшийся с Кросби Коннор — 1-я звезда матча «Питтсбург» — «Виннипег», Наместников — 3-я

Подравшийся с Кросби Коннор — 1-я звезда матча «Питтсбург» — «Виннипег», Наместников — 3-я
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Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников признан НХЛ третьей звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз», в котором канадский клуб одержал победу со счётом 4:1. На счету Наместникова вторая заброшенная шайба «Джетс», которая стала в итоге победной.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер – 01:22     0:2 Наместников (Элерс) – 24:53     0:3 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:01 (pp)     1:3 Бантинг (Раст, Малкин) – 45:49 (pp)     1:4 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 58:49    

Первой звездой встречи стал американский нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, который записал на свой счёт гол в пустые ворота и результативный пас, а также принял участие в драке с канадским капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби в начале третьего периода.

Второй звездой эксперты лиги признали канадского форварда «Джетс» Габриэля Виларди, который забросил в большинстве третью шайбу своей команды.

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