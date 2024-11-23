Подравшийся с Кросби Коннор — 1-я звезда матча «Питтсбург» — «Виннипег», Наместников — 3-я

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников признан НХЛ третьей звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз», в котором канадский клуб одержал победу со счётом 4:1. На счету Наместникова вторая заброшенная шайба «Джетс», которая стала в итоге победной.

Первой звездой встречи стал американский нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, который записал на свой счёт гол в пустые ворота и результативный пас, а также принял участие в драке с канадским капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби в начале третьего периода.

Второй звездой эксперты лиги признали канадского форварда «Джетс» Габриэля Виларди, который забросил в большинстве третью шайбу своей команды.

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