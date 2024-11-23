«Виннипег» повторил редкое достижение «Бостона», «Оттавы» и «Чикаго» в стартовых играх НХЛ

«Виннипег Джетс» выиграл 17 из 20 стартовых матчей текущего сезона НХЛ. 14 побед канадский клуб одержал в основное время, ещё три — в овертайме, все три поражения состоялись в основное время.

Благодаря этому «Джетс» повторили редкое статистическое достижение, став четвёртым клубом во всей истории НХЛ, стартовавшим с 17 и более побед в 20 стартовых матчах регулярного сезона. Как сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X, лучший старт в истории на этом отрезке удался «Бостон Брюинз» — 18 побед из 20 возможных в сезоне-1929/1930. По 17 побед из 20 добывали вновь «Бостон» в сезоне-2022/2023, дважды «Оттава Сенаторз» (1925/1926, 2005/2006) и один раз «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2013/2014.

Обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона с таким стартом становился только «Чикаго».

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