Наместников отреагировал на победу «Виннипега» над «Питтсбургом» в свой день рождения
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Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников, признанный НХЛ третьей звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз», отреагировал на победу своего клуба в данной встрече. Напомним, матч пришёлся на день рождения россиянина, ему исполнилось 32 года.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер – 01:22 0:2 Наместников (Элерс) – 24:53 0:3 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:01 (pp) 1:3 Бантинг (Раст, Малкин) – 45:49 (pp) 1:4 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 58:49
«Все в нашей команде хорошо передвигались, работали все линии. Я думаю, что мы играли довольно хорошо в течение 60 минут и благодаря этому добились победы», — сказал форвард после матча.
Напомним, «Виннипег» выиграл со счётом 4:1. На счету Наместникова вторая заброшенная шайба «Джетс», которая стала в итоге победной.
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