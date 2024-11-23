Наместников отреагировал на победу «Виннипега» над «Питтсбургом» в свой день рождения

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников, признанный НХЛ третьей звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз», отреагировал на победу своего клуба в данной встрече. Напомним, матч пришёлся на день рождения россиянина, ему исполнилось 32 года.

«Все в нашей команде хорошо передвигались, работали все линии. Я думаю, что мы играли довольно хорошо в течение 60 минут и благодаря этому добились победы», — сказал форвард после матча.

Напомним, «Виннипег» выиграл со счётом 4:1. На счету Наместникова вторая заброшенная шайба «Джетс», которая стала в итоге победной.

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