НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели одну встречу, ещё один матч проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки.
На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили лидеру лиги «Виннипег Джетс» со счётом 1:4.
Продолжается игра в Анахайме.
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Каролина Харрикейнз», имея в активе 28 очков после 19 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 34 очками после 20 матчей.
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