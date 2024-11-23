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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 ноября
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Сегодня, 23 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели одну встречу, ещё один матч проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки.

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили лидеру лиги «Виннипег Джетс» со счётом 1:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер – 01:22     0:2 Наместников (Элерс) – 24:53     0:3 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:01 (pp)     1:3 Бантинг (Раст, Малкин) – 45:49 (pp)     1:4 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 58:49    

Продолжается игра в Анахайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Овертайм
2 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 04:02     2:0 Лундестрём (Джонстон, Целльвегер) – 34:07     2:1 Кребс (Так, Пауэр) – 38:37     2:2 Цукер (Пауэр) – 39:27    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Каролина Харрикейнз», имея в активе 28 очков после 19 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 34 очками после 20 матчей.

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