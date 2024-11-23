Матвей Мичков — в тройке главных претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ

Журналист Пит Дженсен на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил тройку главных претендентов на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона НХЛ.

В список вошли: российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, нападающий «Даллас Старз» Логан Станковен и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини.

«Мичков уже является элитным игроком нападения и продемонстрировал свои способности в большинстве «Флайерз». Сейчас «Филадельфия» является командой, которая борется за плей-офф в Восточной конференции. Помощь Мичкова «Филадельфии» в попадании в розыгрыш Кубка Стэнли, безусловно, усилит его шансы в борьбе за «Колдер Трофи», — сказано в статье.