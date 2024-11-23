«Локомотив» — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 23 ноября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» после 30 матчей имеет в активе 52 очка и занимает первое место в таблице Запада и общей таблице КХЛ.

Нижегородский клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова набрала 31 очко после 29 встреч.