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Травма Овечкина: мнение заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли

Заместитель комиссионера НХЛ высказался о травме Александра Овечкина
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал травму российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Травма Александра оказалась очень досадной. Всё сообщество НХЛ желает ему скорейшего выздоровления, чтобы он мог продолжить играть», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэейном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.

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