Овечкин появился на публике после травмы, «сухой» матч Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые появился на публике после получения серьёзной травмы, голкипер Матвей Сафонов провёл «сухой» матч за «ПСЖ», чем помог одержать разгромную победу над «Тулузой» в Лиге 1, шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш может перейти в мадридский «Реал» за € 100 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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