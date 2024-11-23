Овечкин появился на публике после травмы, «сухой» матч Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые появился на публике после получения серьёзной травмы, голкипер Матвей Сафонов провёл «сухой» матч за «ПСЖ», чем помог одержать разгромную победу над «Тулузой» в Лиге 1, шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш может перейти в мадридский «Реал» за € 100 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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