Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

23 ноября главные новости спорта, результаты НХЛ, теннис, футбол, хоккей, Александр Овечкин, НБА

Овечкин появился на публике после травмы, «сухой» матч Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые появился на публике после получения серьёзной травмы, голкипер Матвей Сафонов провёл «сухой» матч за «ПСЖ», чем помог одержать разгромную победу над «Тулузой» в Лиге 1, шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш может перейти в мадридский «Реал» за € 100 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Травмированный Александр Овечкин посетил баскетбольный матч с участием чемпионов НБА.
  2. «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1, Сафонов сыграл «на ноль».
  3. «Реал» за € 100 млн может подписать Дьёкереша. В нём видят замену Винисиуса или Мбаппе.
  4. Головин помог «Монако» обыграть «Брест» в матче 12-го тура Лиги 1.
  5. «Виннипег» обыграл «Питтсбург» в матче с голом Наместникова, пасом Малкина и дракой Кросби.
  6. «Виннипег» повторил редкое достижение «Бостона», «Оттавы» и «Чикаго» в стартовых играх НХЛ.
  7. Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив первые 50 голов быстрее Холанда.
  8. Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и вырвало победу у минского «Динамо» в матче КХЛ.
  9. Ван де Зандсхулп вывел Нидерланды вперёд в матче с Германией в 1/2 финала Кубка Дэвиса.
  10. «Рубин» победил «Акрон» в матче 16-го тура РПЛ, Даку оформил дубль.
  11. Гол Роналду не помог «Аль-Насру» избежать поражения в матче с «Аль-Кадисией» в Про-Лиге.

Главные новости дня

Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 ноября
Материалы по теме
Топ-события субботы: бой Петра Яна в UFC, «Спартак» — «Локо» в РПЛ плюс хоккей и волейбол
Топ-события субботы: бой Петра Яна в UFC, «Спартак» — «Локо» в РПЛ плюс хоккей и волейбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android