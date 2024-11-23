Артюхин: в «Ладе» происходят непонятные махинации

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал ситуацию в «Ладе», где был уволен главный тренер Олег Браташ, после чего губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что клуб покинет генеральный директор Александр Чеботарёв.

«Непонятные какие-то махинации. Не комментируется, за что уволили тренера. Может быть, команда играет не так ярко и стабильно, как в прошлом сезоне, но она хотя бы не в числе аутсайдеров, как «Амур». Как заверил Алексей Морозов, у лиги есть финансовые гарантии, что «Лада» будет играть. Может быть, на данном этапе у неё есть проблемы. Надеюсь, все вопросы решатся и команда продолжит существовать. Тольятти – хоккейный город, там всегда полные трибуны», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 27 матчей, в которых набрал 25 баллов. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.