Видео: драка Сидни Кросби с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором

37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принял участие в потасовке с форвардом «Виннипег Джетс» Кайлом Коннором.

ВИДЕО

Отметим, что драка произошла на 41-й минуте матча при счёте 3:0 в пользу «Виннипега». По итогам потасовки Кросби получил две минуты штрафа за толчок клюшкой и пять минут за драку, его соперник — пять минут штрафа за драку.

Напомним, на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили лидеру общей таблицы лиги «Виннипег Джетс» со счётом 1:4.