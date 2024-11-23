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Видео: драка Сидни Кросби с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором

Видео: драка Сидни Кросби с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором
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37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принял участие в потасовке с форвардом «Виннипег Джетс» Кайлом Коннором.

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Отметим, что драка произошла на 41-й минуте матча при счёте 3:0 в пользу «Виннипега». По итогам потасовки Кросби получил две минуты штрафа за толчок клюшкой и пять минут за драку, его соперник — пять минут штрафа за драку.

Напомним, на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили лидеру общей таблицы лиги «Виннипег Джетс» со счётом 1:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер – 01:22     0:2 Наместников (Элерс) – 24:53     0:3 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:01 (pp)     1:3 Бантинг (Раст, Малкин) – 45:49 (pp)     1:4 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 58:49    
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