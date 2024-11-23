Видео: драка Сидни Кросби с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором
Поделиться
37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принял участие в потасовке с форвардом «Виннипег Джетс» Кайлом Коннором.
Отметим, что драка произошла на 41-й минуте матча при счёте 3:0 в пользу «Виннипега». По итогам потасовки Кросби получил две минуты штрафа за толчок клюшкой и пять минут за драку, его соперник — пять минут штрафа за драку.
Напомним, на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили лидеру общей таблицы лиги «Виннипег Джетс» со счётом 1:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер – 01:22 0:2 Наместников (Элерс) – 24:53 0:3 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:01 (pp) 1:3 Бантинг (Раст, Малкин) – 45:49 (pp) 1:4 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 58:49
Комментарии
- 23 ноября 2024
-
10:06
-
09:48
-
09:43
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:47
-
08:33
-
08:16
-
08:02
-
07:55
-
07:40
-
06:24
-
05:58
-
05:36
-
05:20
-
00:09
- 22 ноября 2024
-
23:06
-
22:51
-
22:00
-
21:40
-
21:23
-
21:09
-
21:02
-
20:50
-
20:43Защитник Даррен Диц покинул «Авангард» Официально
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
19:59
-
19:13
-
18:58
-
18:57
-
18:25