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Главный тренер московского «Динамо» Кудашов: кому этот Кубок Континента нужен-то?

Главный тренер московского «Динамо» Кудашов: кому этот Кубок Континента нужен-то?
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минским «Динамо» заявил, что у команды нет цели отстоять завоёванный в прошлом сезоне Кубок Континента за победу в регулярном сезоне.

«Кому этот Кубок Континента нужен-то? Он нужен только для посева в плей-офф. Все команды в этой лиге другой кубок хотят выиграть, включая нас», — приводит слова Кудашова «РИА Новости Спорт».

Вчера, 22 ноября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. Московское «Динамо» одержало волевую победу со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Лайл (Хенкель, Горбунов) – 03:42 (5x5)     2:0 Бориков – 09:05 (5x5)     3:0 Пинчук (Шипачёв, Лайл) – 32:04 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 37:59 (5x4)     3:2 Михеев (Комтуа) – 41:26 (5x5)     3:3 Готовец (Уил, Гусев) – 46:24 (5x5)     3:4 Гусев (Рашевский, Пыленков) – 52:55 (6x5)    
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