Главный тренер московского «Динамо» Кудашов: кому этот Кубок Континента нужен-то?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минским «Динамо» заявил, что у команды нет цели отстоять завоёванный в прошлом сезоне Кубок Континента за победу в регулярном сезоне.

«Кому этот Кубок Континента нужен-то? Он нужен только для посева в плей-офф. Все команды в этой лиге другой кубок хотят выиграть, включая нас», — приводит слова Кудашова «РИА Новости Спорт».

Вчера, 22 ноября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. Московское «Динамо» одержало волевую победу со счётом 4:3.