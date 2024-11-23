Шарипзянов — об «Авангарде»: надо задуматься о нашей игре. Так как смотреть долго не будут

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил игру омского клуба во вторых периодах и последних встречах «ястребов».

— Что происходит с командой в последнее время во вторых периодах?

— Не знаю. Постоянно разговариваем, но одни и те же ошибки допускаем. Думаю, нам надо задуматься о своих решениях, потому что смотреть долго никто не будет. Судя по нашим подписаниям, надо уже брать себя в руки и действовать чётче, лучше, на пользу команды. Чтобы не было казусов, плохих моментов и столько игры в обороне во втором периоде, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, у команды 24 очка в 27 матчах.