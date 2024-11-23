Мойсевич: скоро СКА можно будет видеть выше в таблице КХЛ

Вратарь СКА Павел Мойсевич рассказал про турнирное положение клуба с берегов Невы в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Конечно, всегда хочется лучшего. Но сейчас команда набрала хороший победный ход. В скором времени СКА можно будет видеть выше в таблице», — приводит слова Мойсевича «ВсеПроСпорт».

Клуб Романа Ротенберга занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Армейцы имеют в активе 39 очков после 30 проведённых встреч.

Следующий матч СКА проведёт 28 ноября в гостях с местным «Адмиралом». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:00 мск.