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Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
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18:15 Мск
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«Всё правильно, нужно, чтобы одно место подгорало». Шарипзянов — о трансферах «Авангарда»

«Всё правильно, нужно, чтобы одно место подгорало». Шарипзянов — о трансферах «Авангарда»
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о последних трансферах омского клуба.

— Что скажешь о том, что практически полсостава «Авангард» сменил буквально за последний месяц?
— «Авангард» такая команда, которая хочет бороться не за плей-офф, а за Кубок. Так что это нормально в такой ситуации, когда команда не играет. Понятно, что где-то не получается что-то. Так что всё правильно, нужно бороться за свою позицию в команде, чтобы одно место подгорало. Конкуренция – всегда хорошо, и если мы не можем без неё играть, то вот она, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Матч «Локомотив» – «Торпедо» 23 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
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