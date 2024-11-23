«Всё правильно, нужно, чтобы одно место подгорало». Шарипзянов — о трансферах «Авангарда»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о последних трансферах омского клуба.

— Что скажешь о том, что практически полсостава «Авангард» сменил буквально за последний месяц?

— «Авангард» такая команда, которая хочет бороться не за плей-офф, а за Кубок. Так что это нормально в такой ситуации, когда команда не играет. Понятно, что где-то не получается что-то. Так что всё правильно, нужно бороться за свою позицию в команде, чтобы одно место подгорало. Конкуренция – всегда хорошо, и если мы не можем без неё играть, то вот она, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.