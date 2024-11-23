Жаров: реальный прогноз на возвращение Овечкина будет только через три недели

Один из ведущих реабилитологов в России, чемпион мира — 2014, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Жаров прокомментировал травму российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Стандартное время для заживления костной мозоли — не менее трёх недель. То есть только через три недели ситуация станет более-менее определённой — и можно будет дать реалистичный прогноз.

Если всё пойдёт по лучшему сценарию — перелом без смещения и осколков, с консервативным восстановлением, без операции, то как раз через эти три недели гипс будет снят — и начнётся интенсивная реабилитация. Только в этом случае оправдается оптимистический вердикт «вернётся через четыре-шесть недель». Дай бог, чтобы так и произошло.

— По видео столкновения могли предположить, что всё будет так серьёзно?

— Честно скажу, мне видео не понравилось — особенно замедленные повторы. На одном из них видно, что Овечкин получил два удара — сначала клюшкой, потом коленом, оба в область колена и голени. К перелому мог привести и первый, и второй, что, кстати, в прессе не разбиралось, — цитирует Жарова Russia-Hockey.

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.