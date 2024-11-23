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Видео: Овечкину устроили овации на переполненной 20-тысячной арене НБА

Видео: Овечкину устроили овации на переполненной 20-тысячной арене НБА
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Российский нападающий хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал зрителем баскетбольного матча между действующим победителем НБА «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила в столице США и завершилась победой гостей со счётом 108:96.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 23, Кузма - 21, Брогдон - 18, Валанчюнас - 11, Кулибали - 6, Сарр - 6, Кисперт - 6, Джордж - 3, Каррингтон - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 16, Холидэй - 16, Хозер - 13, Уайт - 10, Притчард - 9, Кета - 7, Корнет - 6, Порзингис, Тиллман, Уолш, Хорфорд, Спрингер

Зрители на арене устроили овации после того, как 39-летнего российского нападающего показали на медиаэкране переполненной 20-тысячной арены.

ВИДЕО

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.

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