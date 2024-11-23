Видео: Овечкину устроили овации на переполненной 20-тысячной арене НБА

Российский нападающий хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал зрителем баскетбольного матча между действующим победителем НБА «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила в столице США и завершилась победой гостей со счётом 108:96.

Зрители на арене устроили овации после того, как 39-летнего российского нападающего показали на медиаэкране переполненной 20-тысячной арены.

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Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.