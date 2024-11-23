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Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
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Локомотив — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 23 ноября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» – «Торпедо» 23 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

«Локомотив» после 30 матчей имеет в активе 52 очка и занимает первое место в таблице Запада и общей таблице КХЛ.

Нижегородский клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова набрала 31 очко после 29 встреч.

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