«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 23 ноября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Матч «Локомотив» – «Торпедо» 23 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
«Локомотив» после 30 матчей имеет в активе 52 очка и занимает первое место в таблице Запада и общей таблице КХЛ.
Нижегородский клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова набрала 31 очко после 29 встреч.
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