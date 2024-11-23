The Athletic оценил игру «Вашингтона» после 19 матчей нынешнего сезона

Журналисты сайта The Athletic оценили игру «Вашингтон Кэпиталз» после 19 матчей нынешнего сезона.

«Невозможно недооценить, насколько впечатляющим было начало сезона для «Вашингтона». Конечно, в их старте есть элемент удачи, и они могут просесть в какой-то момент — но это не меняет того, насколько хорошо эта группа играла в первой четверти сезона. Молодёжь сделала большие шаги, звёзды возвращаются к своей лучшей игре. У команды есть глубина состава как в атаке, так и в обороне. «Кэпиталз» — лучшая история в хоккее, и мы наслаждаемся их игрой», — сказано в статье.

«Вашингтон Кэпиталз» после 19 матчей набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.