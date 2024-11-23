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The Athletic оценил игру «Вашингтона» после 19 матчей нынешнего сезона

The Athletic оценил игру «Вашингтона» после 19 матчей нынешнего сезона
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Журналисты сайта The Athletic оценили игру «Вашингтон Кэпиталз» после 19 матчей нынешнего сезона.

«Невозможно недооценить, насколько впечатляющим было начало сезона для «Вашингтона». Конечно, в их старте есть элемент удачи, и они могут просесть в какой-то момент — но это не меняет того, насколько хорошо эта группа играла в первой четверти сезона. Молодёжь сделала большие шаги, звёзды возвращаются к своей лучшей игре. У команды есть глубина состава как в атаке, так и в обороне. «Кэпиталз» — лучшая история в хоккее, и мы наслаждаемся их игрой», — сказано в статье.

«Вашингтон Кэпиталз» после 19 матчей набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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