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Нападающий «Питтсбурга» прокомментировал драку Сидни Кросби

Нападающий «Питтсбурга» прокомментировал драку Сидни Кросби
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Майкл Бантинг высказался по поводу драки капитана «пингвинов» Сидни Кросби с форвардом «Виннипег Джетс» Кайлом Коннором.

«Кросби определённо замотивировал всю скамейку. Наш третий период стал лучшим в этом матче. Мы играли энергично, быстро и прямолинейно.

Очевидно, вы никогда не хотите увидеть, как Сид дерётся, но он привнёс энергию для нас, и в этом его лидерство», — приводит слова Бантинга сайт «Питтсбурга».

Драка произошла на 41-й минуте матча при счёте 3:0 в пользу «Виннипега». По итогам потасовки Кросби получил две минуты штрафа за толчок клюшкой и пять минут за драку, его соперник — пять минут штрафа за драку.

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