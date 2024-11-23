Легендарный шведский форвард Матс Нэслунд продаёт свою олимпийскую медаль

Легендарный шведский нападающий Матс Нэслунд продаёт свою бронзовую олимпийскую медаль из Лейк-Плэсида и майку национальной команды Швеции.

«Я спросил детей, хотят ли они, чтобы я оставил им эти вещи. Они сказали, что они им не нужны.

Я решил, что просто продам эти вещи. Многие бывшие спортсмены уже сделали это до меня. Я решил это сделать не из экономических соображений, а потому, что эти вещи могут оказаться у кого-то, для кого они будут более ценны, чем для меня. На эти деньги я смогу поехать в отпуск.

Когда ты победитель, тебе не нужно этим хвастаться. Когда люди хотели что-то увидеть, например, кольцо обладателя Кубка Стэнли, мне приходилось искать его на чердаке», — приводит слова Нэслунда Aftonbladet.

Матс — член «Тройного золотого клуба»: олимпийский чемпион, чемпион мира в составе сборной Швеции, обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».

Отмечается, что золотую медаль Олимпиады и кольцо обладателя Кубка Стэнли Нэслунд пока не продаёт.