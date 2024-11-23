Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легендарный шведский форвард Матс Нэслунд продаёт свою олимпийскую медаль

Легендарный шведский форвард Матс Нэслунд продаёт свою олимпийскую медаль
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный шведский нападающий Матс Нэслунд продаёт свою бронзовую олимпийскую медаль из Лейк-Плэсида и майку национальной команды Швеции.

«Я спросил детей, хотят ли они, чтобы я оставил им эти вещи. Они сказали, что они им не нужны.

Я решил, что просто продам эти вещи. Многие бывшие спортсмены уже сделали это до меня. Я решил это сделать не из экономических соображений, а потому, что эти вещи могут оказаться у кого-то, для кого они будут более ценны, чем для меня. На эти деньги я смогу поехать в отпуск.

Когда ты победитель, тебе не нужно этим хвастаться. Когда люди хотели что-то увидеть, например, кольцо обладателя Кубка Стэнли, мне приходилось искать его на чердаке», — приводит слова Нэслунда Aftonbladet.

Матс — член «Тройного золотого клуба»: олимпийский чемпион, чемпион мира в составе сборной Швеции, обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».

Отмечается, что золотую медаль Олимпиады и кольцо обладателя Кубка Стэнли Нэслунд пока не продаёт.

Материалы по теме
40-летний нападающий Антти Пильстрём перешёл в «Йокерит»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android