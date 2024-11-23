Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Североамериканский журналист: «Авангард» работает над приглашением экс-тренера «Эдмонтона»

Североамериканский журналист: «Авангард» работает над приглашением экс-тренера «Эдмонтона»
Комментарии

Североамериканский журналист Ник Басс на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Авангард» работает над приглашением бывшего главного тренера «Эдмонтон Ойлерз» Джея Вудкрофта. Напомним, специалист был уволен из «Эдмонтона» в ноябре 2023 года.

Кроме того, журналист сообщает о работе омского клуба по переходу защитника «Куньлунь Ред Стар» Райана Меркли. Напомним, вчера, 22 ноября, о скором обмене Меркли сообщало хоккейное агентство Winners.

После 27 матчей «Авангард» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «ястребы» сыграют в гостях с астанинским «Барысом». Встреча состоится 24 ноября.

Материалы по теме
Эксклюзив
Шарипзянов — об «Авангарде»: надо задуматься о нашей игре. Так как смотреть долго не будут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android