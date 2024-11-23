Североамериканский журналист: «Авангард» работает над приглашением экс-тренера «Эдмонтона»

Североамериканский журналист Ник Басс на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Авангард» работает над приглашением бывшего главного тренера «Эдмонтон Ойлерз» Джея Вудкрофта. Напомним, специалист был уволен из «Эдмонтона» в ноябре 2023 года.

Кроме того, журналист сообщает о работе омского клуба по переходу защитника «Куньлунь Ред Стар» Райана Меркли. Напомним, вчера, 22 ноября, о скором обмене Меркли сообщало хоккейное агентство Winners.

После 27 матчей «Авангард» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «ястребы» сыграют в гостях с астанинским «Барысом». Встреча состоится 24 ноября.