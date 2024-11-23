21-летний нападающий минского «Динамо» внесён в список травмированных

21-летний нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Сообщается, что нападающий получил повреждение в одном из недавних матчей. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Даниил провёл 23 игры, в которых забросил четыре и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+4».

Минское «Динамо» находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды Дмитрия Квартальнова 32 очка в 29 матчах. В следующем матче «зубры» сыграют дома с «Автомобилистом». Встреча состоится в воскресенье, 24 ноября.