Трёхкратный чемпион мира оценил эпизод, в котором Овечкин получил травму

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил эпизод, в котором российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму.

«Не думаю, что там был какой-то злой умысел. Чисто игровой момент, просто так сложилось. Там не было никакого умысла у игрока соперника», — цитирует Терщенко Vprognoze.

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.