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Травма Овечкина: инсайдер НХЛ заявил, что форвард «Юты» был опустошён после эпизода с Александром

Инсайдер НХЛ рассказал о моральном состоянии форварда «Юты», который травмировал Овечкина
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о состоянии форварда «Юты» Джека Макбэйна, который травмировал российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Макбэйн хочет играть в жёсткий хоккей, но он не хотел травмировать Овечкина. Я слышал, что он был просто подавлен и опустошён после всего.

Джек заставил Тома Уилсона гоняться за ним по всему льду. Я понимаю, что Уилсон заступается за игрока франшизы, но абсолютно точно, что Макбэйн не хотел этого. Это была просто ужасная случайность», — цитирует Фридмана Sportskeeda.

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.

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