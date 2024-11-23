Фетисов: Капризов и Кучеров превратились в монстров мирового хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«С Капризовым провёл некоторое время этим летом, убедился, что пацан настоящий, к родителям ездит в Сибирь, к друзьям, не забывает свои корни. Самобытность — его свойство, как и у Никиты Кучерова.

Мы пытаемся тренировать детей по канадским или скандинавским методикам — они и получаются как печеньки. А эти выросли у себя дома, играли с мальчишками, получали радость от игры — и превратились в монстров мирового хоккея. У них есть душа. Анатолий Тарасов не зря учил: если вы поймёте, что у вас на груди, вы будете непобедимы», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».