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Фетисов: Капризов и Кучеров превратились в монстров мирового хоккея

Фетисов: Капризов и Кучеров превратились в монстров мирового хоккея
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«С Капризовым провёл некоторое время этим летом, убедился, что пацан настоящий, к родителям ездит в Сибирь, к друзьям, не забывает свои корни. Самобытность — его свойство, как и у Никиты Кучерова.

Мы пытаемся тренировать детей по канадским или скандинавским методикам — они и получаются как печеньки. А эти выросли у себя дома, играли с мальчишками, получали радость от игры — и превратились в монстров мирового хоккея. У них есть душа. Анатолий Тарасов не зря учил: если вы поймёте, что у вас на груди, вы будете непобедимы», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

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