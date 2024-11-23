Защитник Райан Меркли пополнил «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

Напомним, 24-летний Меркли дебютировал в КХЛ в составе «Куньлуня» в 2023 году, ранее он выступал в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс», где за 39 игр смог набрать только шесть очков.

В нынешнем сезоне КХЛ Меркли набрал семь очков в 19 матчах. Ему удалось забросить одну шайбу и сделать шесть голевых передач.

После 27 матчей «Авангард» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «ястребы» сыграют в гостях с астанинским «Барысом». Встреча состоится 24 ноября.