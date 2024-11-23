Четыре легионера «Автомобилиста» не поехали на выездной матч с минским «Динамо»

Четыре легионера «Автомобилиста» не поехали на выездной матч с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Встреча состоится 24 ноября в 17:10 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию здоровья остались в Екатеринбурге защитники Джесси Блэкер и Ник Эберт, а также нападающие Кёртис Валк и Брендан Лайпсик. Отмечается, что с командой на выезд отправился набирающий форму после травмы Анатолий Голышев, продолжающий восстановление по индивидуальной программе.

Напомним, «Автомобилист» в нынешнем сезоне сыграл 27 матчей, в которых набрал 37 очков. Команда Николая Заварухина располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.