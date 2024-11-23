Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четыре легионера «Автомобилиста» не поехали на выездной матч с минским «Динамо»

Четыре легионера «Автомобилиста» не поехали на выездной матч с минским «Динамо»
Комментарии

Четыре легионера «Автомобилиста» не поехали на выездной матч с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Встреча состоится 24 ноября в 17:10 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию здоровья остались в Екатеринбурге защитники Джесси Блэкер и Ник Эберт, а также нападающие Кёртис Валк и Брендан Лайпсик. Отмечается, что с командой на выезд отправился набирающий форму после травмы Анатолий Голышев, продолжающий восстановление по индивидуальной программе.

Напомним, «Автомобилист» в нынешнем сезоне сыграл 27 матчей, в которых набрал 37 очков. Команда Николая Заварухина располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Заварухин — после поражения от «Куньлуня»: есть в составе парни, от которых ждёшь большего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android