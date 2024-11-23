Четыре легионера «Автомобилиста» не поехали на выездной матч с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Встреча состоится 24 ноября в 17:10 мск.
По состоянию здоровья остались в Екатеринбурге защитники Джесси Блэкер и Ник Эберт, а также нападающие Кёртис Валк и Брендан Лайпсик. Отмечается, что с командой на выезд отправился набирающий форму после травмы Анатолий Голышев, продолжающий восстановление по индивидуальной программе.
Напомним, «Автомобилист» в нынешнем сезоне сыграл 27 матчей, в которых набрал 37 очков. Команда Николая Заварухина располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.