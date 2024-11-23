Российский форвард «Торонто» Гребёнкин: за Овечкина в НХЛ переживают все

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин высказался о травме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр Овечкин — великий игрок. Все тут за него переживают. Если честно, мне каждый матч в НХЛ интересен с точки зрения участия в нём, но, конечно, было бы здорово против Александра сыграть. Мне любая игра интересна в этой лиге, в каждом матче играешь против звёзд и от этого получаешь удовольствие», — приводит слова Гребёнкина ТАСС.

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.