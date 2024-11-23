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Плющев: вряд ли кто-то из хоккеистов «Амура» связывает своё будущее с Хабаровском

Плющев: вряд ли кто-то из хоккеистов «Амура» связывает своё будущее с Хабаровском
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев после победного матча «Амура» с «Барысом» (3:0) рассказал о главной мотивации игроков хабаровского клуба в нынешнем сезоне.

«В общем-то «Амур» обыграл такую же «хромую утку», как и он сам. Сомневаюсь, что это повлияет на сезон в дальнейшем. Тем более руководство только усугубило проблемы команды, отправив в отставку Мартемьянова.

Думаю, ребята там сейчас будут биться за будущие контракты. Вряд ли кто-то из них связывает своё будущее с «Амуром». Наверное, какие-то проблески в игре «Амура» всё же будут. Нельзя же постоянно катиться по наклонной. Но, повторюсь, победа над соседом по таблице, который и сам по уши в проблемах, не говорит о многом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Амур» находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Хабаровчане набрали 15 очков в 29 матчах.

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